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Вратарь «Динамо» Лещук пообещал американцам приезжать в США по российскому паспорту

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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук пожаловался на сервис в США и заявил, что такой уровень, как в России, тяжело найти в других странах.
Вратарь «Динамо» Лещук пообещал американцам приезжать в США по российскому паспорту
  • Gettyimages.ru

«Я, разозлившись, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка». Я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем», — написал Лещук в своём Telegram-канале.

Лещук является воспитанником бело-голубых. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь провёл шесть матчей, два из которых на ноль. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тыс. 

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Денис Колодин заявил, что игроки московского «Динамо» в следующем сезоне будут действовать более убедительно.

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