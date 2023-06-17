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Президент «Торпедо»: нравился подход Талалаева, но результата он не давал

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин назвал причины отставки Андрея Талалаева с поста главного тренера.

«Мы видели, что именно здесь почему‑то не сработало. Нам нравился подход сам по себе, потому что он был понятен, но результата он не давал», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

Специалист проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

Ранее Талалаев дал понять, что готов к работе в чемпионате России по футболу в Первой лиге.

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