Президент «Торпедо»: нравился подход Талалаева, но результата он не давал
«Мы видели, что именно здесь почему‑то не сработало. Нам нравился подход сам по себе, потому что он был понятен, но результата он не давал», — приводит слова Савина «Матч ТВ».
Специалист проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.
Ранее Талалаев дал понять, что готов к работе в чемпионате России по футболу в Первой лиге.