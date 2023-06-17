Кержаков стал главным тренером «Спартака» из Суботицы

Президент «Спартака» из города Суботицы Никола Симович сообщил, что Александр Кержаков назначен на пост главного тренера команды.

40-летний российский специалист подписал контракт с сербским клубом до лета 2024 года, сообщает Sport24.

Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения. 1 апреля Кержаков был уволен с поста главного тренера команды.

10 апреля российский специалист рассказал, что владелец кипрского клуба Дмитрий Пунин вмешивался в тренерский процесс.

«Спартак» в сезоне-2022/23 занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Ранее генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказал мнение о Кержакове.