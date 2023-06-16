Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дудина — о бронзе на турнире Большого шлема по дзюдо: самый сложный поединок в карьере

Короткая ссылка
Россиянка Кристина Дудина дала понять, что ей было совсем непросто завоевать бронзовую медаль на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Астане.

«Думаю, это был самый важный поединок в моей карьере на данный момент. Была большая ответственность на мне, потому что очень много близких мне людей рассчитывали на меня», — цитирует Дудину «Матч ТВ».

По словам спортсменки, её личный тренер во время схваток перекрикивал шум трибун.

«Ну да, у него такой звонкий голос. Но я всё равно не слышала его. Слышала только тренера сборной», — добавила Дудина.

Соревнования являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.

Ранее сообщалось, что Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.






Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить