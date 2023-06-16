Дудина — о бронзе на турнире Большого шлема по дзюдо: самый сложный поединок в карьере
«Думаю, это был самый важный поединок в моей карьере на данный момент. Была большая ответственность на мне, потому что очень много близких мне людей рассчитывали на меня», — цитирует Дудину «Матч ТВ».
По словам спортсменки, её личный тренер во время схваток перекрикивал шум трибун.
«Ну да, у него такой звонкий голос. Но я всё равно не слышала его. Слышала только тренера сборной», — добавила Дудина.
Соревнования являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
Ранее сообщалось, что Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.