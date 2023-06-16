Дудина — о бронзе на турнире Большого шлема по дзюдо: самый сложный поединок в карьере

Россиянка Кристина Дудина дала понять, что ей было совсем непросто завоевать бронзовую медаль на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Астане.

«Думаю, это был самый важный поединок в моей карьере на данный момент. Была большая ответственность на мне, потому что очень много близких мне людей рассчитывали на меня», — цитирует Дудину «Матч ТВ».

По словам спортсменки, её личный тренер во время схваток перекрикивал шум трибун.

«Ну да, у него такой звонкий голос. Но я всё равно не слышала его. Слышала только тренера сборной», — добавила Дудина.

Соревнования являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.

Ранее сообщалось, что Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.













