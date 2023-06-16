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Голевые пасы Тикнизяна и Сперцяна помогли Армении обыграть Уэльс в отборе на ЧЕ-2024

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Сборная Армении в гостях нанесла поражение команде Уэльса в матче группового этапа квалификационного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Игра третьего тура группы D в Кардиффе завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектива Александра Петракова.

В составе победителей мячи забили Лукас Селараян (19-я, 75-я минуты), Грант-Леон Ранос (30-я, 66-я). Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оформили по результативной передаче.

У проигравших отличился Дэниел Джеймс (десятая), Гарри Уилсон (72-я). Киффер Мур (78-я) получил красную карточку во втором тайме.

Армения с тремя очками занимает четвёртое место в группе D. Уэльс (четыре) располагается на второй позиции.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем матче.

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