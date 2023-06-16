Перенёсший операцию на плече гимнаст Аблязин настроен участвовать в Кубке России

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин планирует принять участие в Кубке России — 2023.

«Он уже приехал из Сочи и сейчас находится на базе. Он очень доволен сбором. Его рука в плечевом суставе поднимается больше, чем на 90 градусов. Денис считает, что он сможет участвовать в Кубке России», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Спортсмен получил травму плеча во время упражнения на кольцах на чемпионате России в Казани, который проходил с 8 по 12 марта.

Кубок России пройдёт с 28 августа по 3 сентября.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов отреагировал на информацию о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.