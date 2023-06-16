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Кожевников: многие форварды КХЛ на голову выше Барбашёва

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Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников заявил, что многие форварды КХЛ на голову выше нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва, ставшего двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Зашёл в интернет и увидел настоящую вакханалию. Барбашёва там сделали героем страны. Это уже смешно! Многие форварды КХЛ на голову выше», — приводит слова  Кожевникова Russia-Hockey.ru.

«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он побеждал в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».

Ранее Барбашёв признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей.

 

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