Кожевников: многие форварды КХЛ на голову выше Барбашёва
«Зашёл в интернет и увидел настоящую вакханалию. Барбашёва там сделали героем страны. Это уже смешно! Многие форварды КХЛ на голову выше», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.
Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он побеждал в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».
Ранее Барбашёв признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей.