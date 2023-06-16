Кожевников: многие форварды КХЛ на голову выше Барбашёва

Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников заявил, что многие форварды КХЛ на голову выше нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва, ставшего двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Зашёл в интернет и увидел настоящую вакханалию. Барбашёва там сделали героем страны. Это уже смешно! Многие форварды КХЛ на голову выше», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он побеждал в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».

Ранее Барбашёв признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей.