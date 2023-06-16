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Команды «Ленинград» и «Кавказ» встретятся в полуфинале «Кубка Победы» по боксу

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Команды «Ленинград» и «Кавказ» поспорят за выход в финал «Кубка Победы» по боксу 2023 года.

Коллектив из Северной столицы на втором этапе турнира в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума нанёс поражение «Сибири» (4:1). Коллектив из Северного Кавказа взял верх над «Тулой» (3:2).

Также в полуфинал вышли команды «Кама» и «Москва», которые на четвертьфинальной стадии победили «Сталинград» и «Урал» соответственно.

Полуфиналы пройдут на третьем этапе в Казани 8 июля. Суперфинал «Кубка Победы — 2023» и матч за третье место состоятся 15 июля в Оренбурге. Призовой фонд турнира составляет 7,5 млн рублей. Команда-победитель получит 3 млн рублей, серебряный призёр — 2 млн, бронзовый — 1 млн.

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг).

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