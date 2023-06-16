Орещук: «Динамо» могло раньше договориться о назначении Лички на пост тренера

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что руководству столичного клуба не стоило тянуть с решением назначить чеха Марцела Личку на пост главного тренера.

«Личка — хороший тренер, который с маленькой командой дал хороший результат. Но я не знаю, как он себя покажет в «Динамо». Мне кажется, Личка был на рынке давно и можно было не тянуть, договориться сразу после окончания чемпионата», — цитирует Орещука Metaratings.

По его мнению, «Личка был 50-м в очереди» претендентов на пост тренера.

«Ни с кем не смогли договориться и вернулись к его кандидатуре. Что им мешало сразу взять Личку? Сейчас, по большому счёту, потеряли три недели, если не больше», — заключил Орещук.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев немногим ранее сообщил, что главный тренер Марцел Личка с большой долей вероятности перейдёт в московское «Динамо».

Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ.

Ярошик ранее работал со «Слованом», «Ружомбероком», «Усти-над-Лабем», «Целе» и «Теплице».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» скоро объявит о назначении Ярошика на пост главного тренера.