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Минеев — о возвращении в зону СВО: мне вещи собирать не нужно, только самому приехать

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев рассказал о возвращении в зону СВО.
Минеев — о возвращении в зону СВО: мне вещи собирать не нужно, только самому приехать
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Мне вещи собирать не нужно, только самому приехать. У меня всё там, в Донецке. Я приехал в спортивной форме, как обычный гражданский человек, по аэропорту в военной форме не хожу. Стараюсь по мере возможности приводить себя в порядок», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

19 ноября Минеев нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке, проходившем по правилам кикбоксинга. После поединка боец заявил, что берёт паузу в карьере в связи с подготовкой к отправке в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Ранее Минеев рассказал, что служит разведчиком в спецназе в зоне СВО.

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