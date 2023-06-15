Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелёв
- РИА Новости
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Как сообщили в Федерации современного пятиборья России, спортсмен скончался на 76-м году жизни.
Шмелёв выступал за сборную СССР, в составе которой выиграл командный турнир на Играх-1972 в Мюнхене. Он также являлся заслуженным мастером спорта СССР, трёхкратным победителем Спартакиады народов, двукратным чемпионом мира и трёхкратным призёром соревнований мирового первенства.
Ранее олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Гланс умер в возрасте 66 лет.