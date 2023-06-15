Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелёв

Ушёл из жизни олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелёв.

Как сообщили в Федерации современного пятиборья России, спортсмен скончался на 76-м году жизни.

Шмелёв выступал за сборную СССР, в составе которой выиграл командный турнир на Играх-1972 в Мюнхене. Он также являлся заслуженным мастером спорта СССР, трёхкратным победителем Спартакиады народов, двукратным чемпионом мира и трёхкратным призёром соревнований мирового первенства.

Ранее олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Гланс умер в возрасте 66 лет.