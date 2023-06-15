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Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелёв

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Ушёл из жизни олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелёв.
Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелёв
  • РИА Новости
  • © Юрий Сомов

Как сообщили в Федерации современного пятиборья России, спортсмен скончался на 76-м году жизни.

Шмелёв выступал за сборную СССР, в составе которой выиграл командный турнир на Играх-1972 в Мюнхене. Он также являлся заслуженным мастером спорта СССР, трёхкратным победителем Спартакиады народов, двукратным чемпионом мира и трёхкратным призёром соревнований мирового первенства.

Ранее олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Гланс умер в возрасте 66 лет.

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