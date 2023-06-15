Карелин — о невыдаче виз российским борцам: это только мы за честную конкуренцию

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о невыдаче виз российским борцам для участия в чемпионате Европы.

«Мы же конкурентоспособные, если ситуацию можно расшатать, то они пытаются это сделать. Это только мы за честную конкуренцию.

Раньше закрывали человека шваброй в туалете, чтобы он не вышел. Сейчас в виде швабр визы», — приводит слова Карелина «Спорт-Экспресс».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Светлана Журова высказалась о невыдаче виз российским борцам для участия в чемпионате Европы.