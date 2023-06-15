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Журова: каждая страна будет отказывать россиянам в выдаче виз

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о невыдаче виз российским борцам для участия в чемпионате Европы.
Журова: каждая страна будет отказывать россиянам в выдаче виз
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Допускаю, что сейчас практически каждая страна будет отказывать в выдаче виз. И международная федерация не может ничего с этим сделать, они не могут воздействовать на правительство. Это не про спорт, это политика. Причём одних россиян пускают, а другим отказывают. В итоге не едут сильные спортсмены», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Журова назвала политическим очередное решение Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

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