Legalbet: Абаскаль лично заинтересован в переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Действительно, у «Спартака» и лично у Абаскаля есть интерес к Медине. О переходе пока говорить рано. Переговорами занимается агент Абаскаля — Тим Мешеде», — приводит слова источника Legalbet.
В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак».