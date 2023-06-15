Legalbet: Абаскаль лично заинтересован в переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина может продолжить карьеру в «Спартаке».

«Действительно, у «Спартака» и лично у Абаскаля есть интерес к Медине. О переходе пока говорить рано. Переговорами занимается агент Абаскаля — Тим Мешеде», — приводит слова источника Legalbet.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Медины ответил на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак».