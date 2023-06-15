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La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложит Галтье контракт по схеме «2 + 1»

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может занять аналогичную должность в «Наполи».
La Gazzetta dello Sport: «Наполи» предложит Галтье контракт по схеме «2 + 1»
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб находится в поисках главного тренера после того, как Лучано Спаллетти попросил у президента клуба Аурелио Де Лаурентиса отпуск.

По информации источника, неаполитанский клуб готов предложить тренеру контракт по схеме «2 + 1».

Галтье возглавляет команду с лета 2022 года. В прошедшем сезоне парижане выиграли Лигу 1. Специалист может получить €6 млн в качестве компенсации за досрочное расторжение соглашения.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отказался от предложения возглавить ПСЖ.

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