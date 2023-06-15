ЦСКА объявил об уходе Гусева с поста главного тренера молодёжной команды

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев принял решение покинуть пост главного тренера молодёжной команды.

Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Уточняется, что клуб и специалист приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Новым главным тренером молодёжной команды армейцев станет Дмитрий Игдисамов.

В качестве футболиста Гусев выступал в стане армейцев с 2002 по 2007 год. В общей сложности он провёл за ЦСКА 143 матча, в которых забил 33 мяча.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что сконцентрирован только на игре за армейцев.