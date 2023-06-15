ЦСКА объявил об уходе Гусева с поста главного тренера молодёжной команды
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Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Уточняется, что клуб и специалист приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Новым главным тренером молодёжной команды армейцев станет Дмитрий Игдисамов.
В качестве футболиста Гусев выступал в стане армейцев с 2002 по 2007 год. В общей сложности он провёл за ЦСКА 143 матча, в которых забил 33 мяча.
Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что сконцентрирован только на игре за армейцев.