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ЦСКА объявил об уходе Гусева с поста главного тренера молодёжной команды

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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев принял решение покинуть пост главного тренера молодёжной команды.
ЦСКА объявил об уходе Гусева с поста главного тренера молодёжной команды
  • РИА Новости
  • © Алексей Беликов

Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Уточняется, что клуб и специалист приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Новым главным тренером молодёжной команды армейцев станет Дмитрий Игдисамов.

В качестве футболиста Гусев выступал в стане армейцев с 2002 по 2007 год. В общей сложности он провёл за ЦСКА 143 матча, в которых забил 33 мяча.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что сконцентрирован только на игре за армейцев.

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