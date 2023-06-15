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Зделар: сконцентрирован только на игре за ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что сконцентрирован только на игре за армейцев.
Зделар: сконцентрирован только на игре за ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я сконцентрирован только на игре за ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.

В сезоне-2022/23 он сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее Зделар высказался после победы над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

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