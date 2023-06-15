Зделар: сконцентрирован только на игре за ЦСКА
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«Я сконцентрирован только на игре за ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.
В сезоне-2022/23 он сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.
11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».
Ранее Зделар высказался после победы над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.