Зделар: сконцентрирован только на игре за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что сконцентрирован только на игре за армейцев.

«Я сконцентрирован только на игре за ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.

В сезоне-2022/23 он сыграл в 38 матчах за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее Зделар высказался после победы над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.