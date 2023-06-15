Федотов назвал самый неудачный матч ЦСКА по качеству игры в прошедшем сезоне

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал самую неудачную домашнюю игру команды по качеству в сезоне-2022/23.

«Игра с «Пари НН» стояла особняком. Но мы серьёзно готовились к ней, никакой недооценки не было. Надо отдать должное сопернику, на протяжении всего матча он связывал нас по рукам и ногам жесточайшим прессингом. Поражение было оглушительным, в том плане, что соперник нанёс один удар по воротам. И умудрился забить», — цитирует Федотова Bobsoccer.

Игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу «Пари НН».

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее Федотов объяснил, за счёт чего ЦСКА смог успешно завершить сезон.