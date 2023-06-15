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В Федерации футбола Камеруна допускают проведение матча со сборной России в сентябре

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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан прокомментировал возможный товарищеский матч со сборной России.
В Федерации футбола Камеруна допускают проведение матча со сборной России в сентябре
  • РИА Новости

«Можно ли организовать товарищеский матч между сборными Камеруна и России в сентябре? Да, это возможно. Однако по поводу этого вопроса нам надо проконсультироваться с Ассоциацией спорта Камеруна», — цитирует Джунана Sport24.

Сборная Камеруна отказалась от матча с командой России, который должен был пройти 15 июня. Позже было принято решение перенести сбор национальной команды с лета на осень.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС рассказали о планах сборной России провести домашний матч с африканской сборной.

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