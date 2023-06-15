Романо: «Реал» в ближайшие дни продлит контракт с Кроосом
- AP
- © Jon Super
По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни клуб объявит о продлении контракта с игроком до 2024 года.
Действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.
В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник провёл 50 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Кроос отказался от перехода в клуб Саудовской Аравии.