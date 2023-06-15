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Оливейра призывает Махачева провести поединок в Бразилии

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Бразильский боец Чарльз Оливейра высказался о возможном реванше с россиянином Исламом Махачевым в Бразилии.
Оливейра призывает Махачева провести поединок в Бразилии
  • Gettyimages.ru
  • © Jordan Jones

«Когда я был чемпионом, я поехал защищать свой титул на его землю. Позже он сказал, что хочет драться в Бразилии, так почему бы ему не приехать в ноябре сюда? Я просто хочу быть Чарльзом. Смелым и счастливым», — цитирует Оливейру MMA Fighting.

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби Оливейра потерпел поражение от Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Позже россиянин защитил пояс в поединке с Александером Волкановски.

Ранее Дана Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым.

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