Хохлов поддержал решение Нобоа получить российское гражданство

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о решении полузащитника команды Кристиана Нобоа получить российский паспорт.

«Здорово, если Кристиан хочет получить российское гражданство. Со своей стороны я только приветствую это решение! Это его личная инициатива и его желание», — цитирует Хохлова «СЭ».

В прошедшем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1 + 1».

Ранее Борис Ротенберг оценил желание Нобоа получить российское гражданство.