Погребняк рассказал об интересе со стороны «Баварии»

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк рассказал о звонках от европейских клубов.

«Бавария» была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной очень пристально следили. Когда я получил травму перед Евро, они сказали, что без меня сборной будет очень плохо. Но в итоге у команды получилось ещё лучше», — цитирует Погребняка kp.ru.

Игрок завершил карьеру в 2021 году в «Урале». В составе «Зенита» нападающий стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Он также стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА в сезоне-2007/08, забив 11 мячей.

Ранее Погребняк заявил, что «Зенит» способен побороться за победу в Лиге Европы.