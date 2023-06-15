Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Погребняк считает, что «Зенит» способен побороться за победу в Лиге Европы

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» может составить хорошую конкуренцию на групповой стадии Лиги чемпионов и в Лиге Европы точно может побороться за победу. Если сохранят Малкома и добавят ещё пару таких игроков — почему нет?» — цитирует Погребняка kp.ru.

Напомним, что «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. При этом команда не сможет принять участие в еврокубках из-за отстранения УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить