Погребняк считает, что «Зенит» способен побороться за победу в Лиге Европы
«Зенит» может составить хорошую конкуренцию на групповой стадии Лиги чемпионов и в Лиге Европы точно может побороться за победу. Если сохранят Малкома и добавят ещё пару таких игроков — почему нет?» — цитирует Погребняка kp.ru.
Напомним, что «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. При этом команда не сможет принять участие в еврокубках из-за отстранения УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер.