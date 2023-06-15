Погребняк считает, что «Зенит» способен побороться за победу в Лиге Европы

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» может составить хорошую конкуренцию на групповой стадии Лиги чемпионов и в Лиге Европы точно может побороться за победу. Если сохранят Малкома и добавят ещё пару таких игроков — почему нет?» — цитирует Погребняка kp.ru.

Напомним, что «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. При этом команда не сможет принять участие в еврокубках из-за отстранения УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер.