Пономарёв назвал единственного игрока ЦСКА, способного закрепиться в топ-клубе Европы
«Нет, таких игроков нет, чтобы могли закрепиться в европейской команде... Разве что только Роша. Вот он единственный, кто мог бы получить какой-нибудь интересный вариант в европейской команде», — цитирует Пономарёва «Газета.Ru».
В прошедшем сезоне бразилец провёл в составе ЦСКА 36 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2025 года.
Роша также стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет €7 млн.
Ранее Пономарёв заявил, что Фёдор Чалов мог бы добиться успеха в Турции.