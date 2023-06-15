Пономарёв назвал единственного игрока ЦСКА, способного закрепиться в топ-клубе Европы

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв назвал игрока армейской команды, способного заиграть в топ-клубе Европы.

«Нет, таких игроков нет, чтобы могли закрепиться в европейской команде... Разве что только Роша. Вот он единственный, кто мог бы получить какой-нибудь интересный вариант в европейской команде», — цитирует Пономарёва «Газета.Ru».

В прошедшем сезоне бразилец провёл в составе ЦСКА 36 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2025 года.

Роша также стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет €7 млн.

Ранее Пономарёв заявил, что Фёдор Чалов мог бы добиться успеха в Турции.