Мостовой посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мбаппе уже победил в чемпионате мира, но с Парижем ему не удается выиграть Лигу чемпионов. И вряд ли удастся. Потому что из клуба ушёл Месси, Неймар возможно покинет клуб. ПСЖ сдаёт позиции в Европе. Поэтому ему нужно уходить в «Реал», — цитирует Мостового Betonmobile.

12 июня француз заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до конца сезона-2024/25 года. Таким образом, футболист в следующем году может покинуть клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес готов выделить рекордные для «Реала» €200 млн на трансфер Мбаппе.