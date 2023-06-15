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Marca: Гризманн может заменить Мбаппе в ПСЖ

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Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По информации Marca, игрок в составе парижского клуба может заменить Килиана Мбаппе в случае продажи форварда. Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не хочет расставаться с Гризманном, сам футболист также желает остаться в Мадриде.

В прошедшем сезоне француз провёл 48 матчей, забил 16 мячей и сделал результативную передачу. Права на игрока принадлежат «Барселоне».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что снова постарается убедить Мбаппе остаться в ПСЖ.

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