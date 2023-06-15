Немков: хочу продолжить дело Фёдора Емельяненко

Российский боец, чемпион мира Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о желании продолжить дело Фёдора Емельяненко.

«Хотелось бы продолжать дело Фёдора, потому что мы все из Старого Оскола, из одной команды, его ученики. Хотелось бы, чтобы представители нашей школы всегда были в топах и кто-нибудь всегда был чемпионом», — приводит слова Немкова Sherdog.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признан несостоявшимся.

Емельяненко провёл прощальный бой с Бейдером в рамках турнира Bellator, где уступил бойцу нокаутом в первом раунде. Первая встреча бойцов в 2019 году также закончилась победой американца нокаутом.

Ранее Фёдор Емельяненко выразил желание дебютировать в боксе.