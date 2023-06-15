Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пономарёв считает, что Чалов мог бы добиться успеха в Турции

Короткая ссылка
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на новость, что турецкие клубы проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

«В Турции — да, возможно, но не в лигах из топ-5. Африка может заинтересоваться, ОАЭ. Хотя нет, им уже нужны сумасшедшие имена вроде Месси и Роналду. Так что у него положение такое, что лучше остаться в ЦСКА. Доработать до конца, как Акинфеев. Его с уважением будет принимать публика и ценить. Вот и всё», — цитирует Пономарёва «Газета.Ru».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в число клубов, которые претендуют на россиянина, входят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Чалову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить