Пономарёв считает, что Чалов мог бы добиться успеха в Турции

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на новость, что турецкие клубы проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

«В Турции — да, возможно, но не в лигах из топ-5. Африка может заинтересоваться, ОАЭ. Хотя нет, им уже нужны сумасшедшие имена вроде Месси и Роналду. Так что у него положение такое, что лучше остаться в ЦСКА. Доработать до конца, как Акинфеев. Его с уважением будет принимать публика и ценить. Вот и всё», — цитирует Пономарёва «Газета.Ru».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в число клубов, которые претендуют на россиянина, входят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Чалову.