Daily Mail: Гвардиола подарил свой бонус за победу в АПЛ персоналу «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение подарить свою премию за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) персоналу клуба.

Как сообщает Daily Mail, таким образом специалист хочет поблагодарить администраторов, охранников и других работников за их вклад в успех «горожан».

Точная сумма не называется, но известно, что премия некоторых топ-звёзд «Сити» по контракту составляет £750 тыс., и, вероятно, примерно такие же бонусы положены и главному тренеру команды.

52-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гвардиола планирует остаться в «Манчестер Сити» до 2025 года.