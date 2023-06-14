Воробьёв: «Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьёв высказался о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка. После четверти века системных ошибок в управлении прославленным клубом, допущенных его руководителями, очередная смена тренера не изменит общую ситуацию. После моего ухода в 1997 году «Динамо» больше ничего не выигрывало и не выиграет», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.