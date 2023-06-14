Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Воробьёв: «Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьёв высказался о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».
Воробьёв: «Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка
  • РИА Новости

«Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка. После четверти века системных ошибок в управлении прославленным клубом, допущенных его руководителями, очередная смена тренера не изменит общую ситуацию. После моего ухода в 1997 году «Динамо» больше ничего не выигрывало и не выиграет», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить