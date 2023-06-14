Губернатор Калининградской области: задача «Балтики» — закрепиться в десятке клубов РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о задаче «Балтики» на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наша задача максимум — это закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться», — цитирует Алиханова «РБ Спорт».

«Балтика» под руководством Игнашевича досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

По информации Metaratings, переговоры о продлении контракта между тренером и клубом уже стартовали. Игнашевич и клуб обговаривают условия соглашения и близки к заключению сделки.

Ранее гендиректор «Балтики» рассказал, чем его удивил Игнашевич.