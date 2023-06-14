Червиченко: кандидатура Лички в «Динамо» выглядит логичной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Судя по тому, как играл «Оренбург», кандидатура Лички выглядит логичной. Ведь Федотов тоже работал в «Оренбурге», а потом в «Сочи» и ЦСКА. Видите, как всё поступательно. Последний шанс для руководства «Динамо»? Там ситуация такая, что сам себя вряд ли уволишь», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.