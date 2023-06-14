Червиченко не понимает, за что «Спартак» отправил в отставку Мележикова

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость об отставке генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.

«Не совсем понимаю, зачем «Спартак» решил уволить своего генерального директора Евгения Мележикова, потому что со своей работой он справлялся. Никаких нареканий не было. Единственное, что хромало в клубе, — это футбольная составляющая. А все остальные сферы были в порядке — начиная с имиджа клуба и заканчивая состоянием газона на поле. Не было никаких недоработок», — заявил Червиченко RT.

Он также предположил, что руководители красно-белых хотят видеть на этой должности своего человека, потому что Мележиков — кандидатура Леонида Федуна.

«В СМИ сейчас называют разные имена. Например, имя бывшего гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева. Такие кандидаты мне непонятны: он ничем не отметился, чтобы идти сразу в такой большой клуб, как «Спартак». Другое дело, что он может быть как-то связан с агентом Павлом Андреевым. Но не думаю, что клубу нужны связки подобного рода, они могут привести к последствиям», — добавил Червиченко.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной отставке Мележикова.