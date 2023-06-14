Экс-тренер гроссмейстера Карякина Мотылёв сменил спортивное гражданство на румынское

Российский тренер по шахматам Александр Мотылёв сменил спортивное гражданство на румынское.

Это следует из данных профиля специалиста на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Специалист в качестве тренера работал с мужской сборной России, а также помогал шахматистам Петру Свидлеру, Владимиру Крамнику и Сергею Карякину.

На счету 43-летнего шахматиста победа на чемпионате Европы в 2014 году и чемпионство Европы по быстрым шахматам в 2021-м.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен примут участие в Кубке мира FIDE.