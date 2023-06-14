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Экс-тренер гроссмейстера Карякина Мотылёв сменил спортивное гражданство на румынское

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Российский тренер по шахматам Александр Мотылёв сменил спортивное гражданство на румынское.
Экс-тренер гроссмейстера Карякина Мотылёв сменил спортивное гражданство на румынское
  • AFP
  • © KARIM JAAFAR

Это следует из данных профиля специалиста на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Специалист в качестве тренера работал с мужской сборной России, а также помогал шахматистам Петру Свидлеру, Владимиру Крамнику и Сергею Карякину.

На счету 43-летнего шахматиста победа на чемпионате Европы в 2014 году и чемпионство Европы по быстрым шахматам в 2021-м.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен примут участие в Кубке мира FIDE.

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