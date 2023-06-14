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Представители Кариоки допустили возвращение бывшего футболиста «Спартака» в РПЛ

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Представители агентства Santanna Esportes высказались о возможном возвращении бывшего полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки в чемпионат России.
Представители Кариоки допустили возвращение бывшего футболиста «Спартака» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Возможно ли возвращение Кариоки в РПЛ? Рафаэл недавно продлил контракт с «Тигресом», но всё зависит от предложения, которое поступит», — цитирует представителей агентства Metaratings.ru

Кариока играл за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перешёл в «Атлетико Минейро». Там он выступал до 2017 года. На данный момент он защищает цвета мексиканского «Тигреса».

Ранее сообщалось, что Малышев станет президентом «Спартака».

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