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Малахов призвал не винить Бобровского в поражении от «Вегаса» в финале Кубка Стэнли

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Обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов оценил игру голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022/23.
Малахов призвал не винить Бобровского в поражении от «Вегаса» в финале Кубка Стэнли
  • AP
  • © John Locher

«От игры вратаря «Флориды» Сергея Бобровского у меня остались только положительные впечатления. Он много выручал команду в плей-офф, выручал в такие моменты, когда казалось, что всё потеряно. В том числе и благодаря Сергею «Пантерз» добрались до финала. И поэтому обвинять Бобровского во всех пропущенных шайбах в матче с «Вегасом» глупо. Кто-то может это делать, но пусть это останется на их совести», — заявил Малахов RT.

Он также отметил, что за результат всегда отвечает команда — как за забитые шайбы, так и за пропущенные, поэтому вина Сергея в том, что команда так сыграла в последнем матче финальной серии, не больше, чем у всех остальных игроков.

«Уверен, что у Бобровского ещё будет шанс завоевать Кубок Стэнли. Своей игрой Сергей доказал, что он голкипер высокого класса, который, если что, пригодится в любой команде», — добавил Малахов.

Ранее Малахов оценил игру нападающего Ивана Барбашёва за «Вегас Голден Найтс», с которым россиянин выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2022/23.

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