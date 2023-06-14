Мостовой: когда Карпин только появился, я уже был на виду у всей страны

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на заявление главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина об их дружбе.

«Он со мной играл, а не я. До них уже три года играл во Франции и столько же в Португалии, пять лет в СССР. Когда они появились, Мостовой уже был на виду у всей страны. Я тоже не считаю его своим другом. Друзей много не бывает», — цитирует Мостового Sport24.

Карпин ранее сообщал, что не считает Мостового своим другом. Футболисты вместе играли в испанской «Сельте» с 1997 по 2002 год.

Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза (РФС) по специальной программе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

Ранее Мостовой отказался ехать на стажировку к Карпину.