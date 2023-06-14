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Аленичев: уход Джикии и Соболева не будет большой потерей для «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что, если команду покинут защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, это не станет проблемой.
Аленичев: уход Джикии и Соболева не будет большой потерей для «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Если есть возможность и они сами хотят — пускай. При всём уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам. Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия сыграл в 30 матчах за команду во всех турнирах, сделал две результативные передачи и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.

В активе Соболева 15 мячей и девять голевых передач в 32 матчах. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Аленичев обвинил игроков «Спартака» в отсутствии самолюбия.

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