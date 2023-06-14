Бывшего футболиста «Спартака» Ширко перевели из реанимации в общую палату
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Александра перевели в общую палату. Через неделю пойдёт домой», — цитирует Хаджи РИА Новости.
У игрока была обнаружена аритмия.
46-летний Ширко является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе «Спартака». В 127 матчах за красно-белых он забил 40 мячей, за сборную России в шести играх — один.
Ранее бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал причину спада в игре красно-белых.