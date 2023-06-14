Бывшего футболиста «Спартака» Ширко перевели из реанимации в общую палату

Член комитета ветеранов столичного клуба Александр Хаджи сообщил, что бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко переведён из реанимации в общую палату

«Александра перевели в общую палату. Через неделю пойдёт домой», — цитирует Хаджи РИА Новости.

У игрока была обнаружена аритмия.

46-летний Ширко является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе «Спартака». В 127 матчах за красно-белых он забил 40 мячей, за сборную России в шести играх — один.

Ранее бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал причину спада в игре красно-белых.