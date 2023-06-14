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Сторожук: у 95% игроков «Арсенала» закончились контракты

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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал о ситуации в команде в связи с долгам по заработной плате перед футболистами.
Сторожук: у 95% игроков «Арсенала» закончились контракты
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«У 95 процентов из них закончились контракты. Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы пять футболистов и преимущественно молодые ребята», — цитирует Сторожука «Спорт-Экспресс»

По итогам сезона-2022/23 «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Первой лиги с 41 очком. Сторожук возглавил команду в январе 2023 года и сменил Олега Кононова, об отставке которого было объявлено 11 января.

Ранее руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил назначение Сторожука на пост главного тренера тульской команды.

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