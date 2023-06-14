Аленичев обвинил игроков «Спартака» в отсутствии самолюбия

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал футболистов московского клуба.

«Могли остаться без медалей, и, думаю, они бы не переживали на этот счёт. Если мы говорим о нынешнем поколении в «Спартаке», они особо не переживают. Еврокубков нет. Второе или четвёртое место — особой разницы нет для них. Самолюбия нет», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Встреча заключительного тура проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Крыльев Советов». На 43-й минуте игры капитан красно-белых Георгий Джикия был удалён за брань в адрес арбитра.

8 июня стало известно, что защитник дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления в адрес арбитра во время игры с «Крыльями».

Ранее Анзор Кавазашвили выразил надежду, что в «Спартаке» сделают выводы из поведения игроков.