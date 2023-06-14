Мбаппе: Месси не получил во Франции того уважения, которого заслуживал
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«Никогда не бывает хорошей новостью, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не понимаю, почему так много людей испытали облегчение от его ухода. Он не получил того уважения, которого заслуживал», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо.
Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.
3 июня ПСЖ объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.
Ранее Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года стал для него последним.