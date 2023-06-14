Мбаппе: Месси не получил во Франции того уважения, которого заслуживал

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об уходе бывшего одноклубника Лионеля Месси.

«Никогда не бывает хорошей новостью, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не понимаю, почему так много людей испытали облегчение от его ухода. Он не получил того уважения, которого заслуживал», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо.

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

3 июня ПСЖ объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года стал для него последним.