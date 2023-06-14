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Заболотный: мы с Чаловым понимаем друг друга, с ним очень легко играть

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что комфортно чувствует себя на поле рядом с форвардом Фёдором Чаловым.

«Комфортно ли играть в паре с ним? Очень. Мы понимаем друг друга. С ним вообще очень легко играть. Единственный минус, что мы играем впереди не вдвоём, а он находится подо мной. Но он компенсирует это», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл параллель между финалом Кубка России и полуфиналом чемпионата мира.

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