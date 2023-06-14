Бояринцев: «Спартаку» надо обязательно усилить центр обороны
«Надо подписать центрального защитника. Плюс, традиционно, центр средней линии. «Спартаку» сейчас не хватает джокера, который бы смог вести игру. Основная проблема — центральные полузащитники, а также оборона. Необходимая свежая кровь», — цитирует Бояринцева Betonmobile.
В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье итоговое место в турнирной таблице, пропустив вперёд себя «Зенит» и ЦСКА.
Новый сезон стартует 23 июля.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз заявил, что красно-белые должны брать трофеи каждый сезон.