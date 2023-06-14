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Бояринцев: «Спартаку» надо обязательно усилить центр обороны

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, какие зоны команды нуждаются в усилении, чтобы в следующем сезоне красно-белые могли составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

«Надо подписать центрального защитника. Плюс, традиционно, центр средней линии. «Спартаку» сейчас не хватает джокера, который бы смог вести игру. Основная проблема — центральные полузащитники, а также оборона. Необходимая свежая кровь», — цитирует Бояринцева Betonmobile.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье итоговое место в турнирной таблице, пропустив вперёд себя «Зенит» и ЦСКА.

Новый сезон стартует 23 июля.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз заявил, что красно-белые должны брать трофеи каждый сезон.

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