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Карпов: «Рубин» может подписать защитника «Спартака» Рыбуса

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Казанский «Рубин» близок к договорённости о подписании контракта с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусом.

Вопрос о переходе игрока должен решиться после возвращения Рыбуса из отпуска 20 июня, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Он также отметил, что идёт процедура расторжения договора польского футболиста с московским клубом по соглашению сторон. Зарплата поляка в «Рубине» составит 35 млн рублей в год.

В сезоне-2022/23 Рыбус сыграл в 12 матчах, забил один мяч и отличился одной результативной передачей.

Ранее российский полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в клубе.

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