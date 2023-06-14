Карпов: «Рубин» может подписать защитника «Спартака» Рыбуса
Вопрос о переходе игрока должен решиться после возвращения Рыбуса из отпуска 20 июня, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
Он также отметил, что идёт процедура расторжения договора польского футболиста с московским клубом по соглашению сторон. Зарплата поляка в «Рубине» составит 35 млн рублей в год.
В сезоне-2022/23 Рыбус сыграл в 12 матчах, забил один мяч и отличился одной результативной передачей.
Ранее российский полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в клубе.