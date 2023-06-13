Агент Селюк: не вижу в Личке ничего особенного, но, возможно, он справится в «Динамо»
«Динамо» со столетней историей, один из лучших клубов России, и такой подход к назначению тренера — возьмём Личку. Не совсем это правильно. Уровень РПЛ сейчас снижается, возможно, тот же Личка и справится», — цитирует Селюка РИА Новости.
По информации СМИ, чешский специалист в ближайшее время может стать главным тренером бело-голубых. Московская команда должна заплатить «Оренбургу» €1 млн в качестве компенсации. «Оренбург» финишировал на седьмом месте в чемпионате России сезона-2022/23.
Ранее Личка сообщил, что не получал предложение возглавить московское «Динамо».