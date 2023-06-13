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Роналду объяснил значение крика «Siu» во время своего празднования гола

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл значение слова «Siu», которое произносит во время своего знаменитого празднования гола.

«Похоже, что это превратилось в самостоятельный глобальный феномен — и мне нравится, когда я вижу, как другие делают это. «Siu» означает: «Да», довольно просто, но с сильным посылом», — цитирует Роналду FourFourTwo.

В прошедшем сезоне 38-летний португалец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Роналду не исключил покупку футбольного клуба после завершения карьеры.

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