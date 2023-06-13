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Самый ценный игрок КХЛ прошедшего сезона Яшкин не получал предложений от «Динамо»

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Нападающий казанского «Ак Барс» Дмитрий Яшкин рассказал о предложениях по контракту в летнее межсезонье.
Самый ценный игрок КХЛ прошедшего сезона Яшкин не получал предложений от «Динамо»
  • РИА Новости

«На меня из «Динамо» никто не выходил. Скорее всего, у них своя политика построения команды. Был ли реален переход в «Авангард»? Такой же дам ответ — никто на меня не выходил с предложением», — цитирует Яшкина «Спорт-Экспресс».

Уроженец Омска признался, что рад перейти в «Ак Барс», потому что будет теперь «чаще навещать бабушку».

«Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко», — заключил Яшкин.

«Ак Барс» 7 июня объявил о переходе Яшкина. Стороны заключили соглашение на три года.

Яшкин в сезоне-2022/23 выступал за СКА и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. В 67 матчах регулярного сезона 30-летний хоккеист набрал 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В 14 встречах плей-офф — семь очков (5 + 2).

30-летний форвард играл за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ Яшкин покинул СКА.

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