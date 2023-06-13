O Jogo: «Урал» хочет купить у «Браги» нападающего Шеттине

Бразильский нападающий Гильерме Шеттине может продолжить карьеру в екатеринбургском футбольном клубе «Урал».

Российский клуб ведёт переговоры с португальской «Брагой» о переходе футболиста, сообщает O Jogo.

Уточняется, что «Урал» готов заплатить за Шеттине €500 тыс.

27-летний форвард на правах аренды выступал за «Грассхоппер». В составе швейцарской команды в 21 матче в различных турнирах он забил восемь мячей. Контракт Шеттине с «Брагой» истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Спартаке».