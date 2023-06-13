Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

O Jogo: «Урал» хочет купить у «Браги» нападающего Шеттине

Короткая ссылка
Бразильский нападающий Гильерме Шеттине может продолжить карьеру в екатеринбургском футбольном клубе «Урал».
O Jogo: «Урал» хочет купить у «Браги» нападающего Шеттине
  • Gettyimages.ru

Российский клуб ведёт переговоры с португальской «Брагой» о переходе футболиста, сообщает O Jogo.

Уточняется, что «Урал» готов заплатить за Шеттине €500 тыс.

27-летний форвард на правах аренды выступал за «Грассхоппер». В составе швейцарской команды в 21 матче в различных турнирах он забил восемь мячей. Контракт Шеттине с «Брагой» истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить